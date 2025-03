Rotocalco n° 11 del 19 marzo 2025

(Adnkronos) – ‘Career Connections’ di UniMarconi: Kpmg incontra gli studenti per condividere competenze e opportunità professionali; Acea Water Fun Run, la maratona dell’acqua per una risorsa vitale; StarCasinò lancia una campagna per il gioco responsabile con Lino Banfi: “Il gioco deve essere uno sfizio, non un vizio!”; Sostenibilità: Findus raggiunge il 100% di prodotti ittici certificati Msc e Asc; Muoversi nelle professioni e sul territorio. A Napoli giornata di orientamento della Luiss; Sostenibilità, Rilegno “Italia all’avanguardia nel recupero e rigenerazione del legno”; Premio Film Impresa: la terza edizione celebra innovazione e intelligenza artificiale con Garrone, Salini e Zingaretti. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)