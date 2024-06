Rotocalco n. 25 del 19 giugno 2024

(Adnkronos) – Con Levissima 'Rigeneriamo insieme' il pianeta; Roma, Eni apre le porte del Gazometro ad Ostiense; Ichnusa e l’impegno per la Sardegna: tra raccolta del vetro nei luoghi della movida e “Bidoni parlanti”; Sport e contrasto al bullismo, presentato progetto "Campioni di vita"; Nutella diventa gelato per i suoi primi 60 anni, nasce Nutella Ice Cream; Sostenibilità, torna la campagna “Piccoli gesti, grandi crimini” con focus su mini RAEE; Fondazione Magna Grecia presenta il report ‘Cyber organized crime-le mafie nel cyberspace’; G7, Gruppo Aspi rappresenta l'Italia: "Ia, droni e smart road per monitoraggio traffico".

