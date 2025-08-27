Rotocalco n° 34 del 27 agosto 2025 Video News 27 Agosto 2025 10:47 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata Notizie correlate Video News Venezia 2025, il flash mob ‘Free Palestine’ davanti al red carpet della Mostra Video News salus tv n° 34 del 27 agosto 2025 Video News Italia Economia n° 34 del 27 agosto 2025 Video News Prometeo tv n° 34 del 27 agosto 2025 Video News Acea al Meeting di Rimini: grandi opere e innovazione per il futuro Video News Venezia 2025, Fanelli: “Un biopic? Sarei Julia Roberts nella fase del tracollo” Video News Acea, Pastorello: “Robotica e digitale per migliorare sicurezza ed efficienza” Video News Marinali (Acea): “Al Meeting per farci conoscere come realtà non solo locale ma internazionale” Video News Salus tv n° 33 del 20 agosto 2025 Video News Italia Economia n° 33 del 20 agosto 2025 Video News Rotocalco n° 22 del 20 agosto 2025 Video News Prometeo tv n° 33 del 20 agosto 2025 Carica altri Firenze poche nuvole enter location 31.5 ° C 33 ° 29.6 ° 45 % 1.5kmh 20 % Mer 31 ° Gio 33 ° Ven 24 ° Sab 27 ° Dom 29 ° Ultimi articoli Motori Hyundai, l’identità che evolve tra radici e futuro Motori Hankook Ventus: vent’anni di innovazione Motori Dacia Jogger: spazio, comfort e modularità per ogni avventura Motori Mercedes-AMG CONCEPT GT XX: il prototipo elettrico dei record Motori Nuovo Renault Kiger: il SUV compatto pensato per l’India SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Venezia 2025, il flash mob ‘Free Palestine’ davanti al red carpet della Mostra Video News salus tv n° 34 del 27 agosto 2025 Video News Italia Economia n° 34 del 27 agosto 2025 Video news Video News Venezia 2025, il flash mob ‘Free Palestine’ davanti al red carpet della Mostra Video News salus tv n° 34 del 27 agosto 2025 Video News Italia Economia n° 34 del 27 agosto 2025