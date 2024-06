Salus tv n. 24 del 12 giugno 2024

(Adnkronos) – In questo numero:

Da retinopatia a glaucoma, gli impegni di Abbvie per difendere la vista

Concluso “One Health Project – Scuole in Azione”, per la prima volta la prevenzione entra nelle scuole italiane

Malattie respiratorie: esperti riunti a Roma per nuove terapie e prevenzione

Lo studio, 3 cucchiai di olio d’oliva al giorno riducono il rischio di morte per cancro

Gilead Science presenta la campagna “Epatite C. Mettiamoci un punto”

Aida, dermatologi influencer al lavoro per linee guida adeguate ai tempi

Congresso Sio, mepolìzumab cambia la storia clinica della poliposi nasale

