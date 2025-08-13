Salus tv n° 32 del 13 agosto 2025

(Adnkronos) – In questo numero: Bartoletti della Sime: “mani punto debole dell’invecchiamento, per prevenire le macchie mettere anche lì il filtro solare” Appello esperti per ‘cure palliative pediatriche migliori. No disuguaglianze’ Kangaroo care, l’abbraccio che cura e fa crescere in salute i nati prematuri e non solo A seguire lo Speciale Salus Tv dal titolo: Emergenza melanoma, le regole d’oro in Estate per proteggere la pelle e prevenire questo grave tumore —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)