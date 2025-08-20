Salus tv n° 33 del 20 agosto 2025

29.5 C
(Adnkronos) – In questo numero: Partiti i lavori di ‘Casa cuore di bimbi’, ospiterà le famiglie dei piccoli cardiopatici di tutto il mondo operati al Niguarda di Milano Emmi (UniTs): “Le vasculiti, malattie rare dalle quali ancora non si può guarire ma sempre più controllabili, anche per tutta Agosti (Sin), lettura ad alta voce in terapia intensiva neonatale facilita sviluppo uditivo, emotivo e cognitivo dei nati pretermine, e non solo A seguire lo Speciale Salus Tv dal titolo: Malattia di Parkinson, individuato il ruolo chiave dei neurorecettori mGlu3 —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

