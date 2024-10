Salus tv n. 42 del 16 ottobre 2024

(Adnkronos) – In questo numero:

G7: Ancona capitale europea per salute del cervello

La Statale di Milano presenta il nuovo corso di laurea in ‘Scienze psicologiche per la prevenzione e per la cura’

La dermatologa Ersilia Tolino, “Jak inibitori sono farmaci orali che intervengono su infiammazione e prurito” da dermatite atopica

Pubblico e privato uniti per migliorare la gestione del paziente oncologico

Salutequità, incontro su priorità a salvaguardia sostenibilità del servizio sanitario nazionale

Italiani sempre più “pet lover”, ottobre “mese della salute del cane”

Dermatite atopica, anticorpo monoclonale tralokinumab approvato anche per adolescenti con forma moderata grave

Generali e The Humany Satefy Net, il progetto: 300 migranti futuri professionisti della salute

Alimentazione, al Senato un incontro per un modello nazionale di buone pratiche

Per concludere lo Speciale Salus Tv dal titolo: Aimar compie 30 anni. A Roma il punto sul presente passato e futuro dell’associazione

