Salute, al via campagna social ‘Oltre il labirinto della depressione’

(Adnkronos) – Oltre un milione di persone in Italia soffrono di depressione, una patologia di cui si parla ancora troppo poco, spesso sottovalutata che travolge chi la vive e chi è accanto. Per fare luce su questa complessa malattia e sensibilizzare l'opinione pubblica, Johnson & Johnson lancia la campagna "Out of the maze – Oltre il labirinto della depressione", con il patrocinio di Fondazione progetto Itaca Ets e di Cittadinanzattiva Aps. La campagna vuole diffondere un messaggio preciso: con una diagnosi tempestiva e trattamenti adeguati, è possibile trovare una via d'uscita dal labirinto della depressione maggiore. Supporter dell'iniziativa è l'ex calciatore Gianluigi Buffon.