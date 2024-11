Salute, Corazza (Corazza Onlus e Apiafco): “Farmaco ha ottima rispondenza su pelle e artrite psoriasica”

(Adnkronos) – “Il farmaco c’è e ha un’ottima rispondenza sulla pelle e sull’artrite psoriasica, quindi potrebbe essere una vera accoppiata vincente. Anche se è importante ricordare che ogni paziente ha una storia a sé”. A dichiararlo è Valeria Corazza, presidente Fondazione Corazza Onlus e Apiafco, a margine dell’evento con il quale Ucb ha dato l’annuncio del via libera di Aifa all’estensione della rimborsabilità in Italia di bimekizumab per l’artrite psoriasica attiva, dopo quella ottenuta nel marzo 2023 per la psoriasi a placche da moderata a severa. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)