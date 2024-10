Salute, da Menarini nuove prospettive terapeutiche per tumori del sangue

(Adnkronos) – I pazienti affetti da mieloma multiplo e da neoplasia a cellule dendritiche plasmacitoidi blastiche hanno oggi a disposizione nuove prospettive terapeutiche. Si tratta di selinexor, inibitore orale selettivo della proteina XPO1, approvato alla rimborsabilità da Aifa in associazione a bortezomib e desametasone per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti ad almeno una terapia precedente; e di tagraxofusp, prima terapia specifica per la neoplasia a cellule dendritiche plasmacitoidi blastiche approvata alla rimborsabilità nel marzo 2023 e i cui risultati di efficacia in real life superano quelli degli studi clinici. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)