Salute, De Gara (Ucbm): “Nutripiatto è progetto semplice, immediato ed efficace”

"Nutripiatto ha la caratteristica di essere molto semplice, immediato, ma anche molto efficace nel far capire ai genitori come devono adeguare l'alimentazione del bambino" nel corso della crescita. Così, Laura De Gara, prorettore vicario Campus Bio-Medico (Ucbm) di Roma con delega alla Didattica, all'evento 'Nutripiatto: educare al futuro un 'pasto' alla volta' organizzato dal Gruppo Nestlé in Italia, con Sipps, Società italiana di pediatria preventiva e sociale e Ucbm. Nel corso dell'incontro sono stati presentati i principali risultati ottenuti e ripercorsi i primi anni di vita del progetto.