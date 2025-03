Salute: emicrania ‘buoni risultati da monoclonali anticipare uso come da linee guida ue’

(Adnkronos) – Le nuove terapie basate sulla somministrazione di anticorpi monoclonali si sono rivelate efficaci nella riduzione della disabilità e nel miglioramento della qualità di vita delle persone con emicrania, con risultati in real life addirittura superiori a quelli ottenuti durante i trial clinici. Si tratta di progressi particolarmente importanti, ma è altrettanto cruciale che la patologia venga riconosciuta ufficialmente come malattia cronica all’interno del Piano nazionale sulla cronicità e che vengano definiti percorsi integrati a livello nazionale per la presa in carico precoce dei pazienti. Se ne è parlato a Roma all’evento ‘Empatia, empowerment, emicrania: vivere la vita’, organizzato da Organon Italia.

