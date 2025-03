Salute, Frassinetti (Mim): “Educazione alimentare in nuove linee guida educazione civica”

(Adnkronos) – “E’ molto importante mette al centro l’educazione alimentare, che abbiamo inserito nelle nuove linee guida dell’educazione civica. Crediamo che il benessere alimentare dei nostri bambini e delle nostre bambine sia importantissimo, ma è stato trascurato per tanti anni”. Lo ha detto Paola Frassinetti, sottosegretaria al ministero dell’Istruzione e del merito, all’evento “Nutripiatto: educare al futuro un ‘pasto’ alla volta” organizzato da Gruppo Nestlé in Italia, in collaborazione con Sipps, Società italiana di pediatria preventiva e sociale e il Campus Bio-Medico di Roma. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)