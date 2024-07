Salute, Pani (Sifo): “Importante armonizzare reti regionali per malattie dermatologiche”

(Adnkronos) – “Sarà molto importante che le reti regionali per le malattie dermatologiche siano armonizzate anche per favorire l’aderenza terapeutica in modo da ridurre gli sprechi e aumentare l’efficacia e la sicurezza delle cure”. E’ il pensiero di Marcello Pani, segretario nazionale Sifo, Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici, in occasione dell’evento ‘Equity Group’ dedicato alle malattie croniche a cui hanno partecipato pazienti, istituzioni, esperti e politici per migliorare la cura e l’assistenza dei pazienti.

—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)