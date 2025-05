Salute, Pisanello (Italfarmaco): “Campagna per scovare osteoporosi sommersa”

(Adnkronos) – La campagna ‘Non romperle! Non perdere tempo e proteggi le tue ossa’, “è un viaggio sia geografico che culturale, perché bisogna andare a scovare l’osteoporosi dove finora non si è ancora trovata. Per fare questo abbiamo bisogno del supporto di tutti: dei medici, delle istituzioni, delle aziende ma anche dei pazienti”. Sono le parole di Luca Pisanello, direttore generale Italfarmaco, in occasione del lancio della campagna che ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della salute delle ossa. L’iniziativa è promossa dalla farmaceutica con il patrocinio di Fedios, Federazione italiana osteoporosi e malattie dello scheletro. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)