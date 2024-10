Salute: Sla, Riboldi (Regione Piemonte), ‘anche intelligenza artificiale per la cura’

(Adnkronos) – “Stiamo lavorando a stretto contatto con l’Authority nazionale per l’intelligenza artificiale, che avrà proprio sede a Torino, per la presa in carico delle cronicità con il sostegno dell’intelligenza artificiale”. Lo ha detto l’assessore alla sanità della Regione Piemonte Federico Riboldi intervenendo al primo convegno ‘Sla: Metabolismo e Nutrizione. Nuove frontiere nella presa in carico’, all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Cuneo). —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)