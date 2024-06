Salute, Squillaci (Sirm): “Supporteremo staff medico delle Olimpiadi”

(Adnkronos) – “La Sirm fornirà il supporto strutturale e clinico per i pazienti, dal bambino che scivolerà sul ghiaccio e sbatte la testa, all'atleta che può avere bisogno per un infortunio, garantendo tecnologia e professionalità lì, sul posto, per supportare il lavoro dello staff medico delle Olimpiadi”. Così, Ettore Squillaci, delegato Sirm per le Istituzioni sportive, nella prima giornata del 51° Congresso Nazionale della Società italiana di radiologia medica interventistica in corso al Mico di Milano fino a domenica 23 durante, partecipando alla conferenza stampa di presentazione sull’avvio della collaborazione tra Sirm e Coni per le olimpiadi di Milano-Cortina 2026 che prevede il supporto dell’attività di Diagnostica per Immagini (radiografie, ecografie ecc) a favore degli atleti olimpici attraverso l’attivazione di una collaborazione fra la Società Scientifica e il Coni per promuovere la formazione e la preparazione dei medici nell'affrontare i traumi sportivi. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)