Salute, Steri (Danone Italia): “Risultati questionario Activa offrono informazioni per migliorare la salute intestinale”

(Adnkronos) – Chi risponde alle domande del questionario on line promosso da Activia, “può avere indicazioni sullo stato di salute del proprio microbiota intestinale attraverso l’analisi di diversi fattori, come lo stress, l’attività fisica, la qualità del sonno e la nutrizione, in cui Activia ha un ruolo molto importante”. Così Yoann Steri, digital & data director di Danone Italia, in occasione dell’evento “Innovazione e benessere: il microbiota al centro” organizzato dall’azienda per presentare i risultati della survey che ha indagato il rapporto tra italiani e benessere intestinale e lanciare il ‘Tracker del microbiota intestinale’ di Activia, brand di Danone. Il questionario online, validato scientificamente dal professor Giovanni Barbara, tra i massimi esperti di microbiota, misura lo stato di salute del microbiota analizzando i 4 fattori che più influenzano il benessere intestinale – stress, sonno, alimentazione e attività fisica – ed offre suggerimenti su come migliorare l’equilibrio del microbiota intestinale e, dunque, la salute globale.

