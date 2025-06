Sanità, Bignami (Siaarti): ‘all’Acd anestesisti a confronto su cure palliative e attualità’

(Adnkronos) – “In questa tre giorni” affrontiamo “temi come dolore acuto e dolore cronico con uno sguardo verso le nuove tecnologie che possano migliorare la vita dei pazienti. Sono in programma tavole rotonde sulla medicina di genere e sui temi dell’attualità” come “il nuovo codice della strada e delle problematiche che riguardano i pazienti che assumono terapie prescritte in maniera cronica. Si tratta di un momento interessante, siamo molto soddisfatti della grande partecipazione e ci aspettiamo numerosi momenti di confronto”. Lo afferma Elena Bignami, presidente Siaarti, Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva al XXIV Congresso Siaarti Acd 2025 dell’Area culturale dolore e cure palliative —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)