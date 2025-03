Sanità: Cappellacci, ‘Prevenzione unica via per Ssn sostenibile”

(Adnkronos) – “La prevenzione è veramente l’unica possibilità per continuare a mantenere il nostro Servizio sanitario nazionale sostenibile. È evidente che con il cambio demografico, con l’aumento delle cronicità, quindi, con il cambio della domanda di salute, non ci sarebbe ammontare di risorse sufficienti per dare le risposte a tutti, se non si intervenisse in modo massiccio sulla prevenzione. Ovverosia, dobbiamo curare, dobbiamo curare al meglio, ma dobbiamo soprattutto evitare che la gente si ammali e questo è il passaggio fondamentale”. Lo ha detto Ugo Cappellacci, presidente XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, intervenuto oggi a Roma nel corso dell’Inventing for Life Health Summit – Investing for Life: la salute conta! Promosso da Msd Italia. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)