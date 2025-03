Sanità: emicrania, Mennini ‘percorsi integrati per salute migliore e costi minori

(Adnkronos) – “In un’ottica nazionale, è importante definire percorsi integrati di modelli, anche organizzativi, relativi alla presa in carico e alla diagnosi precoce dei pazienti affetti da emicrania. È l’unica strategia possibile in grado di aiutare a stratificare le differenti tipologie di pazienti e a capire chi di loro ha un maggiore bisogno di cure o tecnologie innovative, anche in campo farmacologico” affinché “si migliori il loro livello di salute e si riducano i costi”. Lo spiega Francesco Saverio Mennini, direttore dipartimento della programmazione, dispositivi medici, farmaco e politiche in favore del Ssn presso il ministero della Salute, all’evento ‘Empatia, empowerment, emicrania: vivere la vita’, organizzato a Roma da Organon Italia. Un incontro dedicato alle nuove terapie per l’emicrania, patologia disabilitante che in Italia colpisce circa 6 milioni di persone, due terzi delle quali sono donne. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)