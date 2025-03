Sanità: emicrania, neurologa Tassorelli ‘uniformare approccio secondo linee guida ue’

(Adnkronos) – “Uniformare l’approccio ai soggetti con emicrania in tutto il mondo, non solo in Italia” come evidenziano “una serie di linee guida” parallele alle “linee guida europee. Tutti i farmaci che hanno dimostrato di avere efficacia nell’emicrania sono stati analizzati da un punto di vista metodologico solido. Sarà” infatti “disponibile un elenco che affiancherà le linee guida”. Lo ha detto Cristina Tassorelli, professore di Neurologia e presidente Facoltà di Medicina e Chirurgia università di Pavia, in occasione dell’evento ‘Empatia, empowerment, emicrania: vivere la vita’, organizzato a Roma da Organon Italia e dedicato alle nuove terapie per l’emicrania. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)