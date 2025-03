Sanità: Ferrari (Ipsos), ‘italiani soddisfatti del Ssn ma bocciano liste d’attesa’

(Adnkronos) – “Sostanzialmente gli italiani sono ancora soddisfatti del servizio sanitario nazionale e auspicano ulteriori investimenti. Tuttavia segnalano criticità in merito a lunghe liste d’attesa e carenza di personale medico e sanitario”. Questo il quadro che Chiara Ferrari, Lead of Public Affairs di Ipsos, ha illustrato in occasione dell’evento “Inventing for Life Health Summit – Investing for Life: la salute conta!” organizzato a Roma da Msd Italia e giunto alla sua settima edizione. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)