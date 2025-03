Sanità: igienista Siliquini, ‘innovazione in scienze e medicina fondamentale’

(Adnkronos) – “L’innovazione nelle scienze e in medicina, soprattutto, è fondamentale. Ci sono però due elementi che dobbiamo portare insieme all’innovazione. Il primo è la collaborazione strutturata e integrata tra istituzioni di vario tipo: aziende, istituzioni pubbliche, istituzioni di ricerca, istituzioni private, università. Questa collaborazione è fondamentale per cercare di individuare gli elementi di innovazione che possono fare la differenza per la salute delle persone. Il secondo elemento è quello dell’accessibilità dell’innovazione che deve essere a disposizione di tutti”. Lo ha detto Roberta Siliquini, Professoressa Ordinaria Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università di Torino, intervenendo in occasione della settima edizione dell’Inventing for Life Health Summit – Investing for Life: la salute conta!, promosso oggi a Roma da Msd Italia. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)