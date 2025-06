Schillaci, ‘progetto Vulnerabili aiuta diabetici in povertà sanitaria’

(Adnkronos) – “Credo che un’iniziativa come quella presentata oggi sia meritoria perchè ha l’obiettivo di fornire farmaci per il diabete in maniera gratuita alle persone che hanno più bisogno perché in poverttà sanitaria. E’ questo il motivo per cui sono qui e colgo con grande attenzione questo progetto”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, alla presentazione del progetto ‘Vulnerabili’, l’iniziativa promossa da Novo Nordisk e Fondazione Banco Farmaceutico volta a sostenere quella parte di popolazione diabetica indigente e con difficoltà di accesso alle cure. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)