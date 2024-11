Sclerosi multipla, Fedeli (Sandoz): “Con ‘Su misura’ risposte concrete per migliore qualità di vita”

(Adnkronos) – “Con il progetto ‘Su misura’ l’azienda ha svolto il suo ruolo sociale: condensare delle eccellenze, come ad esempio la nuova Accademia delle Belle arti per cercare di portare risposte concrete ai pazienti e migliorare la loro qualità di vita”. Lo afferma Paolo Fedeli, head of corporate affairs di Sandoz Italia, alla presentazione del progetto ‘Su misura’, ideato da Sandoz, in collaborazione con Aism – Associazione italiana sclerosi multipla e Naba – Nuova accademia di belle arti di Milano, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità degli ambienti domestici e il benessere delle persone che vivono con sclerosi multipla. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)