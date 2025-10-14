Screening genomico neonatale, Puglia prima al mondo: “Servizio gratuito” Video News 14 Ottobre 2025 14:58 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosvid Notizie correlate Video News Food: Gherardi (Confagricoltura), ‘Informare consumatore per scelta consapevole’ Video News Food: Caggiati (Coop), “Prodotto a marchio leva strategica per offerta” Video News Food: Lusetti (Conad), “35% vendite a marchio valorizzano dieta mediterranea” Video News Food: Canzoniero (H&GRF), “Dieta mediterranea diventa algoritmo” Video News Agricoltura, la messa al bando dell’urea genererebbe fino al 45% di perdita per la filiera Video News Agricoltura, Girelli (Assofertilizzanti): “Preoccupati per eliminazione agevolazioni IVA sui Video News Agricoltura, De Castro (Nomisma): “Se obiettivi Ue non applicati dai paesi con cui commerciamo Video News Attacco russo a convoglio Onu. Von der Leyen: “Putin predatore” Video News Food: Corzani (Dalla Torre), ‘Diamo al consumatore garanzie di qualità’ Video News Food: Gentile (Easy Coop), ‘Con IA opportunità di scoprire alimenti più vicini a dieta mediterranea’ Video News Food: Persia (Repet), ‘Retail e mondo del riciclo chiudono il cerchio della sostenibilità’ Video News Food: Colombo (Cortilia), ‘IA aiuta a creare diete bilanciate’ Carica altri Firenze poche nuvole enter location 23.1 ° C 23.9 ° 21.8 ° 51 % 1.3kmh 20 % Mar 22 ° Mer 23 ° Gio 22 ° Ven 22 ° Sab 22 ° Ultimi articoli Primo Piano Regionali Toscana, Lega di Salvini e Vannacci flop: “Complimenti a Giani. Chi vota ha sempre ragione” Cultura ed Eventi Fattori al centro di Livorno: intervista all’assessora alla cultura Angela Rafanelli Cultura ed Eventi Al via la Biennale di architettura a Pisa: la città si apre al futuro Lavoro Buono (Cassa Geometri-Fgi): “Investimenti in edilizia migliorano il Paese” Italia Mondo Battere il Covid sul tempo: nasce ConvMut, l’algoritmo che anticipa l’evoluzione del virus SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Food: Gherardi (Confagricoltura), ‘Informare consumatore per scelta consapevole’ Video News Food: Caggiati (Coop), “Prodotto a marchio leva strategica per offerta” Video News Food: Lusetti (Conad), “35% vendite a marchio valorizzano dieta mediterranea” Video news Video News Food: Gherardi (Confagricoltura), ‘Informare consumatore per scelta consapevole’ Video News Food: Caggiati (Coop), “Prodotto a marchio leva strategica per offerta” Video News Food: Lusetti (Conad), “35% vendite a marchio valorizzano dieta mediterranea”