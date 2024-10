(Adnkronos) – Al 51° Congresso Sie – Società italiana di ematologia, che ha portato a Milano esperti italiani ed internazionali, Sobi ha presentato presso il suo stand il claim ‘Geometry of care – shaping a new future’, che racchiude l’essenza dell’impegno dell’azienda biofarmaceutica, sottolineando la solidità che preserva in ematologia, unitamente all’innovazione in onco-ematologia. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)