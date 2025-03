Sostenibilità: Gabriele (Consumerismo No Profit), ‘Per 7 italiani su 10 è driver d’acquisto importante’

(Adnkronos) – “I consumatori italiani sono molto più maturi e consapevoli di quanto si possa pensare. Per 7 italiani su 10 la sostenibilità è un driver d’acquisto importante. Il consumatore “anche nel settore ittico finalmente si avvicina a questa straordinaria consapevolezza di quanto sia importante controllare bene l’etichetta e assicurarsi che il prodotto che si sta acquistando è certificato”. Lo afferma Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit, all’evento ‘100%: il nostro percorso di sostenibilità’ organizzato oggi a Milano da Findus, azienda leader nel settore dei surgelati, durante il quale sono stati presentati i risultati della ricerca di Consumerismo No Profit che indaga l’evoluzione nel tempo dell’interesse e della consapevolezza dei consumatori italiani verso i prodotti alimentari certificati e l’influenza delle certificazioni sulle scelte d’acquisto. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)