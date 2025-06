Sostenibilità, Newburgh (Ichnusa): “Il 90% degli italiani vuole vedere più iniziative sul territorio”

(Adnkronos) – “Siamo al secondo anno di campagna, che è stata accolta positivamente da parte dei consumatori: 9 italiani su 10, infatti, ci hanno detto di apprezzare questo tipo di iniziative e di voler vedere qualcosa di più anche nel loro territorio. È anche per questo che abbiamo deciso di portare dalla Sardegna a Milano la nostra iniziativa contro l’abbandono del vetro nell’ambiente. Quest’anno, abbiamo voluto fare un passo ulteriore, utilizzando il codice visivo del muralismo di Orgosolo, per dare ancora più forza, ancora più impatto al nostro messaggio: ‘Se deve finire così non bevete nemmeno’”. Lo afferma Cristina Newburgh, Marketing Manager Ichnusa, durante la giornata organizzata a Milano da Ichnusa per raccontare l’approdo nel capoluogo lombardo della campagna contro l’abbandono del vetro promossa assieme a Legambiente. In questa occasione, oltre alla pulizia delle zone della movida e alla presentazione delle iniziative con le quali la campagna si concretizzerà lungo l’estate, è stata svelata l’opera ‘Polpo a rendere’, dell’artista sassarese Andrea D’Ascanio, in arte Sardomuto. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)