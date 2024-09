Sostenibilità urbana, Mazzoncini (A2a): “Investimenti ridurranno 52% di emissioni nelle città”

(Adnkronos) – “Abbiamo stimato che una decina di miliardi di euro all’anno di investimenti nelle città – circa 270 miliardi di euro al 2050 – ci può consentire di ridurre del 52% le emissioni di CO2 nelle città, seppur siano in crescita”. Così, l’amministratore delegato di A2a Renato Mazzoncini, intervenuto a margine del Position Paper “Sostenibilità urbana. Decarbonizzazione, elettrificazione e innovazione: opportunità e soluzioni per città future-fit” realizzato da TEHA Group in collaborazione con A2A e il contributo scientifico di ASviS, presentato oggi, nell’ambito della 50° edizione del Forum di Cernobbio, intitolata “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)