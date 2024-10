StatisticAll, Camisasca (Istat): “Non temiamo l’intelligenza articiale”

(Adnkronos) – “Non dobbiamo avere paura dell’intelligenza artificiale perché l’intelligenza umana ha creato l’intelligenza artificiale e quindi dobbiamo concentrarci sull’aiutare l’intelligenza umana a non perdere quelle caratteristiche che le sono proprie. Se noi interroghiamo l’intelligenza artificiale e le chiediamo che cosa le manca rispetto all’intelligenza umana, lei stessa ci dice di non avere la verifica dell’esperienza, non potendo provare emozioni”. A dirlo Michele Camisasca, direttore generale dell’Istat, in occasione della terza giornata di lavori di StatisticAll, il festival della statistica e della demografia. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)