StatisticAll, Chelli (Istat): “Qui a Treviso anche come omaggio a Gini, nostro primo presidente”

(Adnkronos) – “Treviso ci ha riservato un’accoglienza molto buona e una grande ospitalità, che emerge anche attraverso le persone che partecipano a questi nostri eventi che appartengo alla città e al territorio, è uno dei motivi per cui siamo qui da molto tempo. Al contempo, il secondo motivo è legato al primo presidente e fondatore di Istituto Nazionale di Statistica, Corrado Gini, originario di Motta di Livenza, paese vicino a Treviso, che ha una grandissima statura da un punto di vista scientifico, professionale, metodologico, dovuta soprattutto all’introduzione dell’indice di disuguaglianza di Gini, conosciuto in tutto il mondo”. Lo ha detto Francesco Maria Chelli, presidente Istat, a margine della decima edizione di StatisticAll, il Festival della Statistica e della Demografia. Una quattro giorni intensa e ricca di appuntamenti sul tema “Statistiche senza frontiere. Fiducia, etica, sistema: il futuro dei dati in Europa”, in svolgimento a Treviso. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)