Stella (Confindustria Nautica): “Consolidati dati positivi nonostante congiuntura internazionale”

(Adnkronos) – “Questa 65esima edizione sarà potente: un Salone autorevole, che ha confermato la sua posizione nel mercato di riferimento, e che consolida i numeri dell’edizione 2024 nonostante la complessa congiuntura internazionale. Si tratta di un traguardo molto importante”. Lo ha detto Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica, alla conferenza stampa di presentazione del 65esimo Salone Nautico di Genova, che si terrà dal 18 al 23 settembre 2025, svoltasi a Palazzo Mezzanotte a Milano. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)