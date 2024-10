T3 Expo, Benvenuti (Schmitz Cargobull Italia): “Semirimorchio Skoe garantisce 5-6 ore di autonomia in elettrico”

(Adnkronos) – “Il semirimorchio Skoe che Schmitz ha portato al T3 è stato sviluppato in virtù delle richieste del mercato della logistica. È la nuova unità completamente elettrica, adatta sia per gli scarichi notturni che per la logistica a livello. Con questa unità noi riusciamo a garantire un’autonomia di 5-6 ore in ambito solamente elettrico”. Così Marco Benvenuti, area manager di Schmitz Cargobull Italia, in occasione della seconda giornata della prima edizione di T3 – Truck, Tyre and Trailer (Camion, Pneumatici e Rimorchi), l’innovativa fiera italiana dedicata alle tecnologie, ai mezzi e veicoli per il trasporto stradale, pesante e leggero, agli allestimenti, ai rimorchi e ai semirimorchi, agli pneumatici e alla componentistica, ai prodotti e ai servizi per la filiera dei mezzi di trasporto. In svolgimento fino al 19 ottobre 2024 nei padiglioni del Piacenza Expo, la manifestazione è organizzata da Mediapoint & Exhibitions. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)