T3 Expo, Marcoccia (Ocm Steel): “Fgm 32 semirimorchio per soccorso stradale ”

(Adnkronos) – “La forza dell’Fmg 32 è il piano mobile sempre carreggiabile, anche in fase di allungamento. Le rampe posteriori sono ad inclinazione idraulica a doppio sfilo idraulico, dotate di verricello di carico e discarico, e rappresentano quindi una soluzione estremamente pratica, veloce e robusta per il recupero di veicoli incidentati ma anche per il trasporto di veicoli nuovi e seminuovi”. Lo afferma Fabio Marcoccia responsabile vendite Ocm Steel – concessionario ufficiale Fgm, in occasione della seconda giornata della prima edizione di T3 – Truck, Tyre and Trailer (Camion, Pneumatici e Rimorchi), l’innovativa fiera italiana dedicata alle tecnologie, ai mezzi e veicoli per il trasporto stradale, pesante e leggero, agli allestimenti, ai rimorchi e ai semirimorchi, agli pneumatici e alla componentistica, ai prodotti e ai servizi per la filiera dei mezzi di trasporto. In svolgimento fino al 19 ottobre 2024 nei padiglioni del Piacenza Expo, la manifestazione è organizzata da Mediapoint & Exhibitions. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)