Tabacco, concluso a Verona il roadshow che celebra accordo tra Coldiretti e Philip Morris Italia 

(Adnkronos) – Per i prossimi dieci anni, Philip Morris Italia acquisterà circa la metà della produzione totale di tabacco greggio italiano, per un valore complessivo di un miliardo di euro. E’ quanto previsto dal nuovo accordo siglato da Coldiretti e Philip Morris a novembre 2024, con il quale si estende la collaborazione con la tabacchicoltura italiana. Per testimoniare l’importanza dell’intesa per i territori è stato organizzato il roadshow “Il valore del nuovo accordo decennale di filiera Coldiretti-Philip Morris per i territori italiani” che, dopo le tappe di Napoli e Perugia, si è concluso a Verona. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)