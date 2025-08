Tabacco, Masiello (Coldiretti): “Accordi di lungo periodo danno a filiera possibilità di innovare”

(Adnkronos) – “Gli accordi di filiera sono fondamentali per poter programmare l’attività delle imprese e la nostra relazione con Philip Morris Italia è durevole nel tempo. Dieci anni rappresentano un lasso di tempo importante, che dà l’opportunità alle imprese agricole di poter innovare, investire e diventare sempre più competitive”. Così Gennarino Masiello, vice presidente nazionale di Coldiretti e presidente di Ont Italia, di Coldiretti, a Verona in occasione della tappa conclusiva del roadshow “Il valore del nuovo accordo decennale di filiera Coldiretti-Philip Morris per i territori italiani”. Dopo le tappe in Campania e Umbria, l’iniziativa ha fatto tappa in Veneto, una delle regioni cardine della produzione tabacchicola nazionale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)