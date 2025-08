Tabacco, Trippella (Philip Morris): “Aaccordo con Coldiretti per dare certezze ai coltivatori”

(Adnkronos) – “Abbiamo deciso di rinnovare per 10 anni l’accordo di filiera con Coldiretti per dare certezze, prospettive e sicurezza ai nostri coltivatori. Non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della sostenibilità sociale, ambientale e della transizione digitale”. Lo afferma Cesare Trippella, Head of Leaf EU di Philip Morris Italia, in occasione della tappa veronese, con la quale si conclude, del roadshow “Il valore del nuovo accordo decennale di filiera Coldiretti-Philip Morris per i territori italiani”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)