Trasporti, Medeghini (Brescia mobilità): “Mancanza di personale uno dei temi caldi del trasporto pubblico”

"Uno dei temi caldi del trasporto pubblico e della mobilità, in generale, è sicuramente quello del personale. Ci sono tante strategie che attuiamo, tra questi, far prendere la patente". Parole di Marco Medeghini, direttore generale Brescia Mobilità, intervenendo a Roma, al 19° Convegno nazionale Asstra (Associazione trasporti). Un appuntamento diventato ormai da tempo punto di riferimento per il mondo del trasporto pubblico locale e della mobilità collettiva.