Trasporti, Morelli (Lega): “La mobilità di domani è oggi”

(Adnkronos) – “La mobilità di domani è ormai oggi. Le tecnologie messe a disposizione dal mercato sono ormai una realtà in molti Paesi. Le aziende del settore del trasporto pubblico locale stanno facendo grandi passi avanti. Indubbiamente gli investimenti legati al Pnrr hanno dato un boost positivo per quanto riguarda la possibilità di approcciare a queste tecnologie, ma dobbiamo fermarci e guardare quale sia la strategia per i prossimi cinque dieci anni”. Lo ha detto all’Adnkronos il sottosegretario di Stato, Alessandro Morelli, partecipando a Roma al 19° Convegno nazionale dell’Associazione trasporti. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)