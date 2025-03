Tumore al seno metastatico, estesa indicazione sacituzumab govitecan a sottotipi HR+/HER2- e triplo negativo in II linea

(Adnkronos) – L’indicazione terapeutica dell’anticorpo farmaco coniugato sacituzumab govitecan è da oggi estesa alle pazienti con tumore al seno metastatico HR+/HER2- e, in seconda linea, alle donne con carcinoma alla mammella metastatico triplo negativo. Il via libera di Aifa all’estensione di indicazione del farmaco giunge dopo i risultati positivi degli studi clinici Tropics-02 e Ascent, che evidenziano una riduzione del rischio di progressione di malattia, così come di quello di morte, rispetto alla chemioterapia standard. Se ne è parlato in occasione dell’incontro con la stampa organizzato oggi a Milano da Gilead Sciences Italia ed intitolato ‘Gilead per le donne. Nuove prospettive nel tumore al seno metastatico’. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)