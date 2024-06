Tumore vescicale, “In viaggio verso la prevenzione” con Merck Italia

(Adnkronos) – Per sensibilizzare sul tumore della vescica, in Italia la quinta neoplasia per incidenza e, in urologia, secondo solo al tumore alla prostata, Merck Italia ha lanciato la campagna “In viaggio verso la prevenzione”. Un’iniziativa partita in occasione del Bladder Cancer Awareness Month, rappresentata da una grande valigia, a Milano, Roma e Bari, simbolo del bagaglio di conoscenze necessarie per affrontare una patologia "subdola", che richiede un’attenzione prioritaria. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)