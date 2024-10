Tumori, cancro al seno, Fabi (Gemelli): “Approccio oncologico olistico e personalizzato”

(Adnkronos) – “Ormai è generalmente riconosciuto che la cura dei tumori deve essere personalizzata, e questo è possibile grazie all’innovazione non solo terapeutica ma soprattutto alla conoscenza biologica” del cancro. Lo ha detto Alessandra Fabi, Responsabile Uosd di Medicina di Precisione in Senologia del Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs alla presentazione di ‘Distances’ la serie realizzata da Novartis Italia, in collaborazione con Salute Donna Onlus, nell’ambito del Festa del Cinema di Roma, che racconta le storie vere di 6 donne con il tumore al seno. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)