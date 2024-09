Tumori, Facciolo: “Fumatori 50enni soggetti a rischio”

(Adnkronos) – “Oggi le nuove diagnosi di neoplasia polmonare sono 44 mila all’anno e le morti sono circa 38 mila l’anno. Di questi 44 mila l’anno, il 60% viene diagnosticato in fase localmente avanzata nel contesto del torace, oppure in una diffusione fuori dal torace delle metastasi. Bisogna assolutamente identificare le persone cosiddette soggetti sani a rischio, soggetti fumatori 50 enni”. Sono le parole di Francesco Facciolo, presidente della Società italiana di chirurgia toracica, a margine della conferenza stampa ‘Tumore al polmone la via maestra è la diagnosi precoce’, evento di presentazione del Position Paper, con il contributo non condizionato di Johnson&Johnson MedTech, tenutosi alla Camera dei Deputati a Roma. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)