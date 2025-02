Turismo, assessore Lopane: “Puglia continua ad attirare investimenti, pronti a migliorare servizi turistici”

(Adnkronos) – “Continuano a puntare sulla promozione della Puglia a livello internazionale. I risultati degli ultimi vent’anni testimoniano una crescita del 20%. È arrivato il momento di ragionare sulla governance e sull’organizzazione dei territori: cercheremo di consolidare i prodotti turistici e migliorare i servizi, affrontando le sfide del futuro che riguardano la sostenibilità ambientale e il cambiamento climatico. La Puglia in questo momento ha la capacità di continuare ad attirare investimenti, risorse e professionalità che possono farci fare un passo in avanti”.Lo ha detto Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia, in occasione di BTM 2025, fiera del Turismo, che si svolge negli spazi espositivi della Fiera del Levante di Bari. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)