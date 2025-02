Turismo, dialogo sul futuro dell’ospitalità in Puglia: crescono numeri e investitori 

(Adnkronos) – Un’occasione di confronto tra istituzioni, esperti e investitori sul futuro dell’ospitalità e dello sviluppo turistico della Puglia. Bilancio positivo per la seconda edizione di Apulia Tourism Investment 2025, iniziativa organizzata nell’ambito di BTM, principale appuntamento dedicato al turismo nel Sud Italia. L’obiettivo principale è quello di rafforzare il ruolo della Puglia come meta di eccellenza del turismo internazionale e di attrarre investimenti in un settore in forte espansione. Con l’approfondimento delle politiche pubbliche e delle opportunità per il settore privato, Apulia Tourism Investiment si propone come un momento di dialogo per tracciare la strada verso un futuro sempre più integrato, sostenibile e innovativo per il turismo regionale. Intanto la Puglia continua ad attirare investitori. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)