Ue, Vannacci in bilico come vicepresidente dei Patrioti

(Adnkronos) – Roberto Vannacci, eurodeputato eletto nelle liste della Lega e nominato per acclamazione vicepresidente dei Patrioti, non ha chiarito, al termine della riunione della dirigenza del gruppo della destra, se rimane vicepresidente o no. “Sono arrivato due minuti fa, datemi il tempo – risponde a Strasburgo, a chi gli chiede se sia tuttora vicepresidente – abbiamo già detto che l’oggetto della discussione è stata la signora von der Leyen”. Il capodelegazione del Rassemblement National Jean-Paul Garraud ha confermato che la vicepresidenza di Vannacci “è un problema” per i francesi, che sono di gran lunga la prima delegazione del gruppo. Al termine della riunione dei Patrioti Vannacci si è allontanato da un’uscita secondaria. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)