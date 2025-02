Università Link, rettore Giusti: “Felici dell’attivazione corsi area medica. Necessario aumentare staff sanitario”

(Adnkronos) – “Siamo molto contenti dell’attivazione dei corsi di Medicina, come Chirurgia e Odontoiatria piuttosto che di altre aree sanitarie come la fisioterapia o l’osteopatia, proprio perché nel Paese c’è bisogno di aumentare lo staff dei sanitari. Motivo per cui diamo possibilità agli studenti di frequentare a Roma e nelle nostre altre sedi i corsi di area medica, sicuri di fornire un concreto servizio al Paese”. Così, Carlo Alberto Giusti, magnifico rettore dell’università degli Studi Link di Roma, all’evento di apertura dell’Anno Accademico 2024-2025 dell’università degli Studi Link, durante la quale Bruno Vespa ha svolto una lectio magistralis dal titolo “Il delirio dei dittatori e la storia che torna”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)