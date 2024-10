Vaccini, Signorelli (Nitag): “Migliorano stato salute anziani evitano malattie e ricoveri”

(Adnkronos) – “Per garantire non solo una vita più lunga, ma una vita in buona salute, dobbiamo agire su diversi ambiti: quelli comportamentali e alimentari, con un aiuto che può venire dalle vaccinazioni che, a oggi, sono 4 e potrebbero diventare 5, offerte agli anziani per migliorare il loro stato di salute, evitare malattie e ricoveri”. A dirlo Carlo Signorelli, presidente Nitag – National immunization technical advisory group, in occasione del convegno ‘Prioritizzazione della prevenzione vaccinale contro le patologie respiratorie nell’anziano e nel fragile: esperti a confronto’, organizzato da Italia Longeva all’Auditorium ministero della Salute a Roma.

—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)